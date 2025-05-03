السليمانية تطالب بإخلاء مقار أحزاب مناوئة للجمهورية الاسلامية

وأعلنت القوات الأمنية في السليمانية أنه إذا لم تقم هذه الأحزاب بإخلاء مقارّها في زوركوێري، وكولەڕەش، وبانة گوره، فسيتم استخدام القوة ضدهم.

وفي سياق متصل، قال أحد أعضاء قيادة زمرة "كوملة" المناوئة باقليم كردستان : لقد وجهت قوات الأمن في السليمانية تحذيراً رسمياً لنا بأن على القوات الموجودة في هذه المقار الثلاثة أن تغادرها، وفي حال عدم القيام بذلك، سيتم إخلاؤها بالقوة.

من جانبه، صرح العقيد سلام عبدالخالق، المتحدث باسم قوات الأمن، ان "هذه الإجراءات تأتي استكمالاً لتنفيذ الاتفاق الأمني بين بغداد وطهران بخصوص وجود الأحزاب الكردية المعادية الإيرانية في إقليم كردستان، وقد انتهت المهلة الممنوحة لهم منذ بداية الشهر الخامس الميلادي الجاري، ولكن نظراً لوجود عائلات تقيم في هذه المقار، فقد تم تمديد المهلة لهم عدة مرات، والآن أمامهم عشرة أيام فقط للانتقال إلى مخيم سورداش".

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المصدر/المطلع