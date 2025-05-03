متحدث الخارجية : الكيان الصهيوني يريد القضاء على سوريا

وندد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، في تصريح له اليوم السبت، بالعدوان الصهيوني على مناطق سورية مختلفة وقصفه الذي الحق الدمار في المنشئات المدنية والقدرات الدفاعية لهذا البلد، في مدن : دمشق واللاذقية وحماة والقنيطرة ودرعا.

وجدد بقائي التنويه بالمواقف المبدئية والثابتة للجمهورية الاسلامية الايرانية، القائمة على حفظ وحماية وحدة الاراضي والكرامة والسيادة الوطنية السورية باعتبارها دولة مستقلة تحتضن شعبا متحضرا ومؤثرا في امن واستقرار منطقة غرب اسيا.

ومضى الى القول : ان وقف العدوان والهجمات على سوريا يستدعي اتخاذ اجراءات عاجلة ومؤثرة من قبل المجتمع الدولي وخاصة الدول الاقليمية؛ وانطلاقا من ذلك فإنه يتعين على منظمة التعاون الاسلامي تفعيل الاليات المتاحة لها والزام مجلس الامن الدولي بان يكون عند المسوؤلية الموكلة اليه في مواجهة هذه الانتهاكات السافرة للقانون والسلام (الدوليين) التي تتم على يد الكيان الصهيوني.

انتهى ** ح ع