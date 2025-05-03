٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٣٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85821784
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متحدث الخارجية : الكيان الصهيوني يريد القضاء على سوريا

٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٣٢ م
رمز الخبر: 85821784
متحدث الخارجية : الكيان الصهيوني يريد القضاء على سوريا

طهران / 3 ايار / مايو / ارنا - دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي، الهجمات العسكرية التي ينفذها الكيان الصهيوني على سوريا، مؤكدا : ان الهدف الرئيسي الذي يسعى وراءه الكيان، هو القضاء على القدرات الدفاعية والاقتصادية والبنيوية في سوريا باعتبارها دولة مستقلة، ولكي يتسنى له تحقيق مآربه البغيضة في هذا البلد والمنطقة، الى جانب استمرار جرائم الابادة الجماعية في فلسطين المحتلة وعدوانه واحتلاله في لبنان.

وندد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، في تصريح له اليوم السبت، بالعدوان الصهيوني على مناطق سورية مختلفة وقصفه الذي الحق الدمار في المنشئات المدنية والقدرات الدفاعية لهذا البلد، في مدن : دمشق واللاذقية وحماة والقنيطرة ودرعا.

وجدد بقائي التنويه بالمواقف المبدئية والثابتة للجمهورية الاسلامية الايرانية، القائمة على حفظ وحماية وحدة الاراضي والكرامة والسيادة الوطنية السورية باعتبارها دولة مستقلة تحتضن شعبا متحضرا ومؤثرا في امن واستقرار منطقة غرب اسيا.

ومضى الى القول : ان وقف العدوان والهجمات على سوريا يستدعي اتخاذ اجراءات عاجلة ومؤثرة من قبل المجتمع الدولي وخاصة الدول الاقليمية؛ وانطلاقا من ذلك فإنه يتعين على منظمة التعاون الاسلامي تفعيل الاليات المتاحة لها والزام مجلس الامن الدولي بان يكون عند المسوؤلية الموكلة اليه في مواجهة هذه الانتهاكات السافرة للقانون والسلام (الدوليين) التي تتم على يد الكيان الصهيوني.

انتهى ** ح ع

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