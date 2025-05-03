مصر تؤكد رفضها لأي تدخل "إسرائيلي" في الشأن السوري

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري و"بولس" مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط.

وحثَّ عبد العاطي، على ضرورة تدشين عملية سياسية جامعة تضم كل مكونات وأطياف المجتمع السوري لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، بان الاتصال هذا، تناول ايضا التطورات في لبنان، إذ أكد "عبدالعاطي" مواصلة مصر تقديم كل أوجه الدعم له وحكومته ومؤسساته الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، معربًا عن رفض مصر المساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وضرورة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية والانسحاب الفوري غير المنقوص للقوات "الإسرائيلية" من جنوب هذا الابلد وتطبيق القرار 1701 من جانب كل الأطراف.

انتهى ** ح ع