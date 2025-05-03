٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٦:٣٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85821822
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مصر تؤكد رفضها لأي تدخل "إسرائيلي" في الشأن السوري

٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٦:٣٠ م
رمز الخبر: 85821822
مصر تؤكد رفضها لأي تدخل "إسرائيلي" في الشأن السوري

طهران /3 أيار/ مايو/ إرنا - أكد وزير الخارجية المصري "بدر عبد العاطي"، حرص بلاده على دعم الشعب السوري واحترام سيادة ووحدة وسلامة اراضيها، وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة؛ مُدينًا الغارة "الإسرائيلية" على المنطقة المجاورة للقصر الرئاسي بدمشق، واكد بانها تمثل خرقًا لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري و"بولس" مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط.

وحثَّ عبد العاطي، على ضرورة تدشين عملية سياسية جامعة تضم كل مكونات وأطياف المجتمع السوري لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، بان الاتصال هذا، تناول ايضا التطورات في لبنان، إذ أكد "عبدالعاطي" مواصلة مصر تقديم كل أوجه الدعم له وحكومته ومؤسساته الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، معربًا عن رفض مصر المساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وضرورة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية والانسحاب الفوري غير المنقوص للقوات "الإسرائيلية" من جنوب هذا الابلد وتطبيق القرار 1701 من جانب كل الأطراف.

انتهى ** ح ع 

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