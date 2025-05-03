الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين : الاحتلال يتحمّل مسؤولية انفلات الامن في قطاع غزة

وأعلنت الجبهة الشعبية في بيان لها اليوم السبت، أن "هذه السلوكيات لا تنفصل عن المخطط الصهيوني الهادف إلى تفكيك وحدة شعبنا، وضرب تماسكه الوطني والاجتماعي، وإغراق ساحته الداخلية في الفوضى والانقسام، في محاولة يائسة للنيل من صموده وكسر إرادته".

وأضاف البيان : إن الجبهة الشعبية إذ تدين هذه الظواهر بكل قوة، فإنها تُحمّل العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عنها، باعتباره الجهة التي خلقت هذا الواقع المأساوي عبر القصف والتدمير وسياسة الحصار والتجويع الممنهجة، والاستهداف المتواصل للمواطنين ومؤسساتهم وقواهم الأمنية، في محاولة مكشوفة لتفكيك الجبهة الداخلية وتفتيت صمود شعبنا.

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عبر هذا البيان، دعمها الكامل للإجراءات الأمنية في غزة لملاحقة الخارجين عن القانون والمتعاونين مع العدو وإدانتها لاستهداف العدو لعناصر الأجهزة الشرطية.

ودعت الجبهة، إلى تشكيل لجان حراسة شعبية في مختلف مناطق القطاع، بمشاركة الفعاليات الوطنية والاجتماعية والوجهاء والشباب، من أجل حماية الممتلكات العامة والخاصة، والمؤسسات الإغاثية والخدمية، والمساهمة في تعزيز الأمن المجتمعي ومنع أي محاولات لإثارة الفوضى أو الفتنة الداخلية، والتصدي لأي اختراقات من قبل عملاء الاحتلال أو الخارجين عن القانون.

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المصدر/ الميادين



