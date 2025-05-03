حزب الله يدين العدوان الصهيوني على سوريا

وأعلن حزب الله، في بيانه الصادر اليوم السبت، أن "هذا العدوان الصهيوني هو محاولة واضحة لِتقويض استقرار الدولة السورية وإضعاف قدراتها، ‌وهو يأتي في نفس سياق اعتداءاته المستمرة على لبنان وقطاع غزة".

وتابع : إننا في حزب الله إذ نُشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا كدولة مستقلة. نُعرب عن ‌ثقتنا بأن أبناء سوريا الشرفاء سيكونون سداً منيعاً أمام هذه المخططات المشبوهة؛ وندعو المجتمع ‌الدولي وخاصةً الدول العربية إلى التحرك العاجل لِوقف هذا العدوان ضد دول المنطقة واستقرارها ‌وسيادتها وأمنها.

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المصدر/المنار



