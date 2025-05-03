٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٦:٥٩ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85821846
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حزب الله يدين العدوان الصهيوني على سوريا

٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٦:٥٩ م
رمز الخبر: 85821846
حزب الله يدين العدوان الصهيوني على سوريا

طهران/ 3 أيار/ مايو/ إرنا- دان "حزب الله" اللبناني، العدوان الصهيوني الغادر الذي استهدف سوريا، "بذرائع وشعارات واهية لتنفيذ مشاريعه التوسعية والتفتيتية، والتي تهدف إلى تفكيك سوريا ‌وتقسيمها وزرع الفتن بين أبنائها".

وأعلن حزب الله، في بيانه الصادر اليوم السبت، أن "هذا العدوان الصهيوني هو محاولة واضحة لِتقويض استقرار الدولة السورية وإضعاف قدراتها، ‌وهو يأتي في نفس سياق اعتداءاته المستمرة على لبنان وقطاع غزة".

وتابع : إننا في حزب الله إذ نُشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا كدولة مستقلة. نُعرب عن ‌ثقتنا بأن أبناء سوريا الشرفاء سيكونون سداً منيعاً أمام هذه المخططات المشبوهة؛ وندعو المجتمع ‌الدولي وخاصةً الدول العربية إلى التحرك العاجل لِوقف هذا العدوان ضد دول المنطقة واستقرارها ‌وسيادتها وأمنها.

انتهى**9365 / ح ع **

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المصدر/المنار

 

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