٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:١٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85821946
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بقائي يثني على تضحيات المراسليين الذين يروون معاناة الفلسطينيين طيلة عامين من العدوان الصهيوني على غزة

٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:١٩ م
رمز الخبر: 85821946
بقائي يثني على تضحيات المراسليين الذين يروون معاناة الفلسطينيين طيلة عامين من العدوان الصهيوني على غزة

طهران / 3 أیار / مایو / ارنا - اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، وفي تدوينة له بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، اعرب عن تقديره لتضحيات المراسلين الذين وثّقوا معاناة الشعب الفلسطيني وجرائم الكيان الصهيوني طوال سنتين من عدوانه على قطاع غزة.

وكتب المتحدث باسم الخارجية في تدوينته التي نشرها عبر منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي اليوم السبت : ان اليوم العالمي لحرية الصحافة، يعيد الى الذاكرة بسالات وشجاعات المراسلين والمصورين الذين خاطروا بحياتهم طوال العامين الاخيرين لتطغية حقائق الحرب على غزة وفضح جرائم الابادة الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الفلسطينيين.

واضاف بقائي : بهذه المناسبة، نحن نحيّي ما يزيد عن 200 من الكوادر الاعلامية الذين قاموا بتوثيق معاناة وآلام الفلسطينيين، والتي لا يمكن وصفها، وايضا الجرائم والاحتلال ومخطط التطهير العرقي للكيان "الاسرائيلي".

واكمل : هناك الكثير من هؤلاء الذين راحوا ضحايا عملية الابادة الجماعية خلال جهودهم للكشف عنها؛ ان الولايات المتحدة الامريكية وغيرها من الداعمين والمبررين لجرائم الكيان الصهيوني، متواطئون معه في هذه الجرائم ويتحملون المسؤولية قبال ذلك.

يذكر ان الـ3 من ايار / مايو، في كل عام، سمي بـ "اليوم العالمي لحرية الصحافة".

انتهى ** ح ع

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