روسيا: لإيران الحق في التخصيب بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي

ونشر ميخائيل أوليانوف رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، يوم السبت ، كتب فيها: "أفضل الامتناع عن التعليق على التفاصيل في هذه المرحلة الحساسة من المحادثات، لكن وزير الخارجية الإيراني على حق تماما".

وأضاف: "بموجب معاهدة منع الانتشار النووي، لا تلتزم الدول الأعضاء بالتزامات معينة فحسب، بل تتمتع أيضًا بحقوق أساسية لا يمكن التشكيك فيها".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، ردا على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي زعم مرة أخرى أنه سيمنع إيران من تخصيب اليورانيوم، أن "تكرار الادعاءات الكاذبة لا يغير الحقائق الأساسية". وأضاف: "باعتبارها أحد الموقعين المؤسسين على معاهدة حظر الانتشار النووي، فإن إيران لديها الحق الكامل في التمتع بدورة الوقود النووي".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني في رسالته على شبكة التواصل الاجتماعي إكس: "من بين الدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي، هناك أمثلة عديدة لحكومات رفضت الأسلحة النووية بشكل كامل بينما تقوم بتخصيب اليورانيوم؛ دول في آسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية".

وأضاف عراقجي: "إن اتخاذ مواقف متطرفة وخطابات استفزازية ليس لا يساعد على حل الخلافات فحسب، بل ويضعف أيضا إمكانية التوصل إلى اتفاق. تتوفر امكانية الوصول الى اتفاق موثوق ومستدام؛ الأمر يتطلب فقط إرادة سياسية ونهجًا منصفا".

وتضمن معاهدة منع الانتشار النووي، التي تعد إيران من الدول المؤسسة لها، وفقاً للمادة الرابعة، الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية لجميع الدول الأعضاء، ويعتبر تخصيب اليورانيوم جزءاً من هذا الحق.

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