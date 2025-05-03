غزة: حصيلة العدوان ارتفعت إلى 52,495 شهيداً و118,366 جريحا

وقلت الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأفادت، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52,495 شهيداً و118,366 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (2,396 شهيداً، 6,325 إصابة).

وأهابت، بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

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