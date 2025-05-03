362 عملاً مقاوماً في الضفة والقدس خلال إبريل

ورصد مركز معلومات فلسطين “معطى” (362) عملاً مقاوماً نوعيا وشعبيا، ما أسفر عن إصابة (7) إسرائيليين بجراح مختلفة.

وشملت أعمال المقاومة (11) عملية إطلاق نار واشتباكا مسلحا، وأسفرت المواجهات والاشتباكات المسلحة في الضفة والقدس عن استشهاد (18) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

ففي 14/4/2025 نفذ مقاوم عملية دهس بين الظاهرية والسموع جنوب الخليل، أسفرت عن إصابة مجندة من جيش الاحتلال.

وبعد قرابة 4 أشهر، وداخل مغارة في منطقة وعرة جنوبي مدينة جنين، ارتقى الشابان محمد عمر زكارنة (23 عاما) ومروح خزيمية (19 عاما) بعد ساعات من الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال.

حيث قامت قوة خاصة إسرائيلية بالانتشار في محيط المنطقة الجبلية بين قباطية ومسلية مع تحليق للطائرات، أعقبها اشتباك مسلح بين المقاومين وجنود الاحتلال، وإطلاق القذائف المحمولة على الكتف تجاه المغارة التي تحصن بها المقاومان.

وعُرف محمد زكارنة كأحد منفذي عملية إطلاق النار في بلدة الفندق جنوبي قلقيلية في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي، والتي أدت لمقتل 3 مستوطنين وجرح 7 آخرين بينهم إصابات خطيرة.

وفي 30/4/2025 أصيب (3) من جنود الاحتلال بانفجار قنبلة يدوية الصنع خلال اشتباكات في بلدة بيتا جنوب نابلس.

كما رصد المركز (1) عمليات طعن أو محاولة طعن، فيما بلغ عدد عمليات زرع أو إلقاء العبوات الناسفة (24) عملية، و(1) إعطاب آليات عسكرية.

وعلى صعيد الحراك الشعبي، تواصلت الفعاليات المناهضة للاحتلال، كما بلغ عدد عمليات إلقاء الحجارة والمواجهات المباشرة مع قوات الاحتلال (259) مواجهة وإلقاء حجارة،و(16) مظاهرة، و(6) عمليات إلقاء زجاجات حارقة، و(8) إضرار بمركبات مستوطنين، و(35) عملية تصد لاعتداءات المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة.

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