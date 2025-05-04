بالصور.. جمال حديقة "دومولي" في اردبیل

طهران/ارنا- تقع حديقة "دومولي" الجيولوجية في مدینة "کرمي" على بعد 100 كيلومتر من محافظة اردبیل شمال غرب ايران.تعتبر هذه الحديقة الجيولوجية واحدة من الامكانيات السياحية الطبيعية لمحافظة أردبيل والتي تحتوي على مجموعة متنوعة من المعالم الطبيعية والتاريخية والنباتية والحيوانية والأنثروبولوجية وتشمل قرى قاري قشلاقي وکلين بولاغي وداش زيوه و بشته. الحديقة الجيولوجية هي منطقة يتم فيها الحفاظ على التراث الجيولوجي للمنطقة وصيانته بإدارة دقيقة ودائمة وهي كبيرة بما يكفي لتحديد حدودها بوضوح.