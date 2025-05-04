٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٥٧ ص
رمز الخبر: 85822228
T T
٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

سمات

وكلاء الحج يلتقون قائد الثورة الاسلامية اليوم

٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٥٧ ص
رمز الخبر: 85822228
وكلاء الحج يلتقون قائد الثورة الاسلامية اليوم

طهران/4 ايار/مايو/ارنا-التقي اليوم الاحد مسؤولون من وفد قائد الثورة الاسلامية ومنظمة الحج والزيارة ومجموعة من مسؤولي الحج وحجاج بيت الله الحرام ، قائد الثورة الإسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي .

ويأتي هذا اللقاء في اطار انعقاد مؤتمر الحج، واستقبل قائد الثورة الاسلامية مسؤولي منظمة الحج والزيارة في حسينية الإمام الخميني (رض) .

يتبع**

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .