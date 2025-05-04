وكلاء الحج يلتقون قائد الثورة الاسلامية اليوم

ويأتي هذا اللقاء في اطار انعقاد مؤتمر الحج، واستقبل قائد الثورة الاسلامية مسؤولي منظمة الحج والزيارة في حسينية الإمام الخميني (رض) .
يتبع**
طهران/4 ايار/مايو/ارنا-التقي اليوم الاحد مسؤولون من وفد قائد الثورة الاسلامية ومنظمة الحج والزيارة ومجموعة من مسؤولي الحج وحجاج بيت الله الحرام ، قائد الثورة الإسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي .
ويأتي هذا اللقاء في اطار انعقاد مؤتمر الحج، واستقبل قائد الثورة الاسلامية مسؤولي منظمة الحج والزيارة في حسينية الإمام الخميني (رض) .
يتبع**
طهران/ 1 ايار/مايو/ارنا – يستقبل قائد الثورة الاسلامية، صباح يوم الاحد المقبل مسؤولي بعثة قائد…
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