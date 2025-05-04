مدير الحوزات العلمية: أصبحت إيران رائدة في إنتاج الفكر الديني ونشر الإسلام

وقال آية الله أعرافي في تصريح له للمؤتمر الدولي بمناسبة مرور 100 عام على إعادة تأسيس الحوزة العلمية في قم، اليوم الأحد، لقد كانت ومازالت سلسلة الحوزرات العلمية في إيران والعراق وبلدان مختلفة على مر التاريخ في خدمة الفكر والثقافة والمجتمع والشعب.

وأضاف: لقد رحبت و ترحب إيران العظيمة والقوية، بتعاليم الإسلام والشيعة، وأصبحت حاملة لواء إنتاج الفكر الديني ونشر الإسلام.

وتابع قائلا: حتي في الأدب العربي برز علماء كبار من إيران، وقد سجل مختلف المدن بما فيها النجف الاشرف، اسماء العلماء الإيرانيين.

وقال: على مدى 1400 عام، تشكلت مراكز و معاهد علمية كبرى في إيران في مختلف مدنها بما فيها قم وأصفهان وطهران و شيراز وتبريز.

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