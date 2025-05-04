٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٢:١٧ م
رمز الخبر: 85822423
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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مدير الحوزات العلمية: أصبحت إيران رائدة في إنتاج الفكر الديني ونشر الإسلام

٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٢:١٧ م
رمز الخبر: 85822423
مدير الحوزات العلمية: أصبحت إيران رائدة في إنتاج الفكر الديني ونشر الإسلام

طهران /4 أيار/ مايو/إرنا- قال مدير الحوزات العلمية في إيران آية الله "علي رضا أعرافي"، إن الإيرانيین کانوا منفتحين على الإسلام منذ البداية، وأصبحوا حاملي لواء الفكر الديني ونشر الإسلام.

وقال آية الله أعرافي في تصريح له للمؤتمر الدولي بمناسبة مرور 100 عام على إعادة تأسيس الحوزة العلمية في قم، اليوم الأحد، لقد كانت ومازالت سلسلة الحوزرات العلمية في إيران والعراق وبلدان مختلفة على مر التاريخ في خدمة الفكر والثقافة والمجتمع والشعب.

وأضاف: لقد رحبت و ترحب إيران العظيمة والقوية، بتعاليم الإسلام والشيعة، وأصبحت حاملة لواء إنتاج الفكر الديني ونشر الإسلام.

وتابع قائلا: حتي في الأدب العربي برز علماء كبار من إيران، وقد سجل مختلف المدن بما فيها النجف الاشرف،  اسماء العلماء الإيرانيين.

وقال: على مدى 1400 عام، تشكلت مراكز و معاهد علمية كبرى في إيران في مختلف مدنها بما فيها قم وأصفهان وطهران و شيراز وتبريز.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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