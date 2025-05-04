العميد بحري سياري:نوفر أكثر من 80 بالمائة من المعدات العسكرية التي نحتاجها بأنفسنا

وقال العميد بحري سياري اليوم الأحد في المؤتمر الوطني السادس للتعليم والتدريب في القوات المسلحة الإيرانية: إن الهدف الرئيسي للحكومات هو إرساء الأمن وتوفير الرفاهية والراحة والتسهيلات اللازمة للشعب، في ظل القيم التي تحكم البلاد.

واضاف الادميرال سياري: إن قول قائد الثورة الاسلامیة بأن المستقبل للشباب يعني أنكم يجب أن تقوموا برعاية المجتمع، وترسيخ أمن البلاد، وتحقيق الرخاء والراحة للأمة، والمساهمة في نمو المجتمع.

وبالإشارة إلى مهمة الجيش، قال: إن مهمة الجيش يمكن تلخيصها في ثلاث كلمات رئيسية: الحفاظ على وحدة الأراضي، واستقلال البلاد، ونظام الجمهورية الإسلامية. وبحسب قائد الثورة، "إذا لم يكن هناك أمن، فإن كل ما بنيتموه سوف يُدمر".

وأضاف:إن المتطلب الأول لتنفيذ هذه المهمة هو الموارد البشرية، والتي يجب أن تكون مؤهلة ومتخصصة حتى تكون قادرة على إنجاز المهمة. لقد أظهرت لنا تجربة الحرب المفروضة أن المساعدات الأجنبية لنا مشروطة بالخضوع للاستکبار.

وقال العميد بحري سياري: اليوم، نحن فخورون بأننا نوفر أكثر من 80 بالمائة من المعدات التي نحتاجها بأنفسنا. الموارد البشرية الفعالة هي كنز بالنسبة لنا. إن كل من استطاع قطع التبعية للدول الأجنبية فقد قدم أعظم خدمة للثورة. إن مواردنا البشرية قادرة على إنجاز هذه المهمة.

وأضاف: نستفيد من تجارب الدفاع المقدس، لكننا لا نستطيع تطبيق خطط وتكتيكات الدفاع المقدس بشكل كامل في المستقبل. علينا أن نفكر ونتدرب بشكل جديد ونسعى جاهدين لتوفير الموارد البشرية التي نحتاجها.

وقال:"يجب أن ننتبه إلى أن الحرب يربحها من يقف في الساحة ويحظى بتدريب جيد". يجب أن يكون الطيارون والمقاتلون في ساحة المعركة قادرين على العمل بشكل جيد بالأسلحة والمعدات وأن يتمتعوا بالثقة اللازمة لمواجهة العدو.

انتهی**1426