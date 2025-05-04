شركة المطارات الإيرانية تعلن عن تدشين أول رادار طيران محلي الصنع في إيران

وأعلنت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية عن استعدادها لافتتاح وتدشين موقع الرادار MSSR-Mod S المحلي بالكامل والقائم على المعرفة في مطار آبادان الدولي.

ويعد الموقع ثمرة تعاون مشترك بين المختصين من المديرية العامة للاتصالات والملاحة الجوية في شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية وجامعة أصفهان للتكنولوجيا، والذي لديه القدرة على تغطية الرحلات الداخلية المدنية ضمن دائرة نصف قطرها أكثر من 450 كيلومترا ويلعب دورا مهما في دعم شبكة الرادار في جنوب غرب البلاد.

واستغرق إنشاء المشروع أقل من ستة أشهر منذ إنشائه وأصبح جاهزا للتدشين منذ فبراير 2024.

وأصبحت معلومات الرادار متاحة الآن وسوف تدخل مرحلة التدشين بعد إجراء فحص الطيران والتأكد من صحة أدائه من قبل طائرة تشيك (Flightcheck) الجديدة لصناعة الطيران، والحصول على الإذن الرسمي من منظمة الطيران المدني.

انتهى**3276