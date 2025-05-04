الرئيس بزشكيان: مستقبل الوطن يبنيه المعلمون

وأكد بزشكيان، اليوم الأحد، خلال مراسم "يوم المعلم الوطني"وتكريم المعلمين المثاليين في البلاد، أنه إذا أردنا بناء الوطن فيجب أن يكون لدينا برنامج صحيح لأبنائنا وطلابنا وقال: "إن الإيمان بالقدرة والإبداع في حل المشكلات يتشكل في عقل الإنسان منذ الطفولة مع التعليم الصحيح".

وأضاف الرئيس: "إن الأطفال وبناة المستقبل هم أكثر قيمة بكثير من الأصول المادية في البلاد".ونومن إن كل واحد من طلابنا وأبنائنا يستطيع، مع التعليم والتربية الصحيحة، أن يكون بحرًا من الفن والإبداع والثروة ورأس المال للمجتمع والوطن.

التأكيد على العدالة التعليمية

وأكد الرئيس على ضرورة تحقيق العدالة التعليمية والقضاء على التمييز في توفير التعليم لأطفال البلاد وقال: يجب علينا أن نتصرف ونعلم بطريقة تجعل الأطفال يكتسبون المهارات وينمون السلوك والأخلاق في داخلهم حتى يتمكنوا من التغلب على جميع العقبات بجهودهم وأفعالهم.

الهدف من بناء المدرسة توفير منصة للتعليم الجيد

وأشار بزشكيان إلى أن هدفنا من بناء المدارس ليس بناء المدارس وقال: "هدفنا هو إنشاء منصة يمكننا من خلالها تعليم الأطفال بشكل صحيح وبجودة عالية". وعلمهم أنه من خلال تطوير مهاراتهم، فإنهم يستطيعون النمو والتنافس مع الآخرين والعمل على حل مشاكل الناس.

وأكد أن الأطفال الذين نربيهم اليوم يفكرون في السفر إلى الخارج:علينا أن نربي أطفالاً يهتمون بمياههم وتربتهم وأرضهم.الأطفال الذين يجب أن يبذلوا قصارى جهدهم للحفاظ على فخر بلادهم في العالم، هذا هو الإجراء الذي يمكن أن يصلح بلدنا.

وأكد الرئيس: "إذا سعينا إلى التحسين والتطوير والتقدم ولم نتوقف فإننا نستطيع التحسن كل يوم وإذا تشكلت هذه الرؤية في إدارة البلاد والتعليم في مدارسنا وجامعاتنا فلن نتخلف عن أي بلد".

وأضاف بزشكيان: "علينا أن ندرس أفضل أساليب التعليم في العالم ونقدمها لأبنائنا بشكل أفضل. علينا أن ندرس تطور وتقدم الدول الأخرى، وأن نغير أنفسنا لنصبح ما نحتاج إليه. إذا نشأ هذا المنظور فينا، فسنُحدث التغيير".

وفي هذا الحفل تم تكريم 24 معلما مثاليا من معلمي الدولة بحضور الرئيس.

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