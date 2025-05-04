٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٢:٤٠ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85822683
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الصحة بغزة: 40 شهيدًا و125 مصابًا وصلوا مشافي غزة خلال 24 ساعة

٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٢:٤٠ م
رمز الخبر: 85822683
الصحة بغزة: 40 شهيدًا و125 مصابًا وصلوا مشافي غزة خلال 24 ساعة

طهران /4 أيار/ مايو/إرنا- أفادت وزارة الصحة بغزة بأن 40 شهيدًا و125 إصابة وصلت مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52,535 شهيدًا و118,491 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر للعام 2023م.

وبينت إن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/مارس 2025 بلغت 2,436 شهيدًا و6,450 إصابة.

وأهابت الصحة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر رابطها الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلاتها. 

انتهی**1426

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