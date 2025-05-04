أنصارالله: ليس لدينا خطوط حمراء في مواجهة "إسرائيل" وأميركا وبريطانيا

وقال البخيتي: لقد أثبتنا أننا قادرون على التغلب على السمعة العسكرية للولايات المتحدة و"إسرائيل" وبريطانيا.

وأكد على أن اليمن قادر على تطوير قدراته وتجاوز كل خططهم الدفاعية.

وأضاف: إن الهجوم على مطار بن غوريون هو دليل على أننا قادرون على ضرب المواقع المحمية في "إسرائيل".

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الأحد، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وأشارت إلى أنه كان من نتائج العملية، فشل المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية في اعتراضه، وهروب أكثر من ثلاثة ملايين صهيوني إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار بشكل كامل لأكثر من ساعة.

وجددت تحذيرها لكافة شركات الطيران العالمية من مواصلة رحلاتها إلى مطار بن غوريون كونه أصبح غير آمن لحركة الملاحة.

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المصدر: المسيرة