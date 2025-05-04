٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:٥٩ م
رمز الخبر: 85822723
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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أنصارالله: ليس لدينا خطوط حمراء في مواجهة "إسرائيل" وأميركا وبريطانيا

٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:٥٩ م
رمز الخبر: 85822723
أنصارالله: ليس لدينا خطوط حمراء في مواجهة "إسرائيل" وأميركا وبريطانيا

طهران /4 أيار/ مايو/إرنا- قال عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله اليمنية "محمد البخيتي"، إن خيار التصعيد ليس في صالح أميركا وبريطانيا و"إسرائيل"، مشيرا إلى أنه لا خطوط حمراء في مواجهتهم ولديهم بنك أهداف كبير موجع ولديهم الكثير من المفاجآت.

وقال البخيتي: لقد أثبتنا أننا قادرون على التغلب على السمعة العسكرية للولايات المتحدة و"إسرائيل" وبريطانيا.

وأكد على أن اليمن قادر على تطوير قدراته وتجاوز كل خططهم الدفاعية. 

وأضاف: إن الهجوم على مطار بن غوريون هو دليل على أننا قادرون على ضرب المواقع المحمية في "إسرائيل".

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الأحد، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وأشارت إلى أنه كان من نتائج العملية، فشل المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية في اعتراضه، وهروب أكثر من ثلاثة ملايين صهيوني إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار بشكل كامل لأكثر من ساعة.

وجددت تحذيرها لكافة شركات الطيران العالمية من مواصلة رحلاتها إلى مطار بن غوريون كونه أصبح غير آمن لحركة الملاحة.

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المصدر:  المسيرة

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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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