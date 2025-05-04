مسؤول اكاديمي : الذكاء الاصطناعي محور التعاون العلمي الجديد بين إيران والعراق

وأضاف "فرید نعیمي"، في تصر يح لمراسل ارنا اليوم الأحد، بأن "الهدف الرئيسي من إقامة هذا المعرض على مدى ثلاثة أيام في النجف الاشرف، ارتكز على تعزيز التعاون العلمي الدولي والتعريف بالقدرات التكنولوجية للبلدين واعداد منصة مناسبة للدفع بعمليات تصدير المنتجات القائمة على المعرفة.

وتابع هذا المسؤول الاكاديمي الايراني : إن الحدث الدولي الأول تحت عنوان "عصر الأمل بين إيران والعراق"، والذي ركز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، قد وفر منصة جديدة للتآزر العلمي وتطوير التكنولوجيا والتعاون الثنائي على اساس ذلك.

وقد أقيم المعرض التخصصي بعنوان "عصر الأمل بين إيران والعراق"، لمدة ثلاثة أيام، باعتباره أول حدث ينص على التعاون المعرفي بين جامعة آزاد الإسلامية في إيران وجامعة النجف الاشرف الاسلامية في العراق؛ حيث عرضت أكثر من 50 شركة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا، من إيران والعراق، خلال فترة نشاطات المعرض، أحدث إنجازاتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

انتهی**2054 / ح ع **