الفصائل الفلسطينية تشيد بالضربة اليمنية في عمق الكيان الصهيوني

وفي هذا السياق، رحبت حركة "المجاهدين الفلسطينية"، بالضربة التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية ووصفتها "ضربة نوعية" كشفت عن عجز منظومات الدفاع الجوي، وأكدت فشل العدوان الدولي المتواصل على اليمن.

وأكدت الحركة، في بيان صحفي صدر عنها اليوم الأحد، أن "هذا الاستهداف يعكس الموقف الأصيل والراسخ للشعب اليمني تجاه القضية الفلسطينية، ويُجسّد امتدادًا طبيعيًا لدعمه المتواصل لقطاع غزة في ظل المجازر المستمرة التي يتعرض لها منذ أكثر من سبعة أشهر، وسط صمت وتواطؤ عربي وإسلامي".

وأضاف البيان، أن "الرد اليمني جاء صفعةً للغطرسة الأمريكية والصهيونية، وأثبت مجددًا أن إرادة الشعوب الحرة قادرة على كسر معادلات الهيمنة والتآمر الدولي".

ودعت حركة المجاهدين، الشعوب العربية والإسلامية إلى تجاوز حالة الصمت والعجز، والسير على نهج اليمن في نصرة فلسطين والدفاع عن مقدسات الأمة، وعن الدماء الطاهرة التي تُسفك يوميًا في غزة.

الى ذلك، وصفت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، الضربة الباليستية اليمنية التي استهدفت مطار "بن غوريون" في عمق الكيان الصهيوني بأنها "تطور نوعي بالغ الأهمية" في سياق الرد اليمني على العدوان الصهيوني-الأمريكي المتواصل ضد غزة واليمن.

وأكدت "الشعبية" في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن "العملية تشكل صفعة قوية للاحتلال، وتكشف هشاشة دفاعاته الجوية، بما في ذلك أنظمة (حيتس 3) و(ثاد) الأمريكية المتطورة"، مشددة على أن "لا مكان آمناً للعدو، حتى في أكثر منشآته تحصيناً وحساسية".

وأضافت، أن "استمرار إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة من اليمن باتجاه عمق الكيان، رغم التصعيد العسكري الأمريكي والبريطاني، يعكس فشل هذا العدوان في الحد من قدرات اليمن القتالية، ويؤكد أن إرادة المواجهة لدى صنعاء لم تتراجع، بل ازدادت صلابة".

واعتبرت أن "هذه الضربة، التي تزامنت مع عملية نوعية نفذتها المقاومة الفلسطينية في رفح، تمثل تجسيداً حقيقياً لوحدة الميدان والدم والمصير بين غزة وصنعاء، في مواجهة المشروع الإمبريالي الصهيوني الذي يستهدف شعوب المنطقة بأسرها".

وشددت "الشعبية" على أن "الردود الإقليمية المتصاعدة، من اليمن إلى غزة، ترسم معادلة جديدة تؤكد أن العدوان لن يمر دون تكلفة، وأن الشعوب وقواها المقاومة قادرة على فرض معادلات الردع والاشتباك المفتوح على أكثر من جبهة".

من جانبها، باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، الضربة الصاروخية اليمنية "النوعية" لمطار بن غوريون في يافا المحتلة؛ معلنة في بيانها اليوم : نبارك الضربة النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية واستهداف المطار في قلب يافا المحتلة، ردا على العدوان الأمريكي والصهيوني المتواصل على اليمن واستمرار الحصار وحرب الإبادة في غزة.

وأضافت الجهاد : إننا بهذه المناسبة نشيد بشجاعة الشعب اليمني وبطولاته وتمسكه بإسناد شعبنا الفلسطيني في غزة رغم التضحيات الكبيرة التي يتكبدها.

وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار "بن غوريون" في مدينة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيان صحفي : نُفذت هذه العملية انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضًا لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أهلنا في قطاع غزة.

وأضاف سريع : القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية نوعية استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد أصاب هدفه بدقة بفضل الله.

انتهى ** ح ع

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المصدر / موقع 26 سبتمبر