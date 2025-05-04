برلماني باكستاني : ندعم مبادرات طهران لإرساء السلام في المنطقة

ورحب "فتح الله خان" يوم الأحد في تصريح مع مراسل وكالة "إرنا" من إسلام آباد، رحب بالزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" إلى باكستان، قائلا : إن زيارة السيد عراقجي خطوة دبلوماسية مهمة للسلام في المنطقة، وهي ذات أهمية بالنسبة لنا في البرلمان أيضا.

وأضاف : للأسف، أدت التوترات الأخيرة في جنوب آسيا مرة أخرى إلى توتر العلاقات بين باكستان والهند، ومن دواعي سرورنا أن جارتنا القريبة وشقيقتنا إيران قد أعلنت استعدادها للمساعدة في هذه القضايا.

وأكد رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الوطني الباكستاني، على أهمية مكانة إيران وباكستان في العالم الإسلامي، داعيا إلى تعزيز الوحدة ووضع حل مشترك للتغلب على التحديات القادمة وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وتابع : يجب على مسؤولي البلدين التشاور لتعزيز التعاون الاقتصادي والطاقة وتنمية الحدود، بما في ذلك الدفع بمشروع انبوب توريد الغاز الإيراني إلى باكستان.

يذكر ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "إسماعيل بقائي" اعلن امس السبت، بأن الوزير عراقجي سيتوجه غدا (الاثنين) إلى باكستان للقاء كبر المسؤولين في هذا البلد.

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