ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج : الوحدة الاسلامية تحول دون نفوذ الاعداء

جاء ذلك في تصريح ادلى به حجة الاسلام نواب، اليوم الاحد، على هامش مراسم تجديد العهد والولاء مع مبادئ الامام الخميني (رض) في مزاره الشريف بطهران، والتي جاءت بعد لقاء المسؤولين بمنظمة الحج مع سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي خامنئي.

وفي اشارة الى اركان شعيرة الحج، اوضح ممثل الولي الفقيه بانه وفقا لنهج الامام الراحل (ض) فإن التركيز القاطع على الجوانب السياسية والاجتماعية لفريضة الحج ، يعد احد الاركان الرئيسية في هذه الشعيرة الاسلامية؛ مبينا ان سماحة قائد الثورة الاسلامية نوّه الى اهمية هذه الركيزة، وذلك في تصريحاته خلال اللقاء مع مسؤولي شؤون الحج اليوم.

وتابع نواب : ان سماحة قائد الثورة، اعتبر خلال تصريحاته اليوم، بان الحج عبارة عن فريضة دينية تحمل في شكلها ومظهرها طابعًا سياسيًا بامتياز، لكنها في مضمونها ذات بعد روحي عميق.

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