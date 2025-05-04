طهران وكاراكاس تؤكدان على تطوير التعاون في مجال التكنولوجيا النووية

وافادت ارنا، بان نائب وزير العلوم الفنزويلي، التقى في طهران اليوم الاحد، مع نائب الرئيس الإيراني، رئيس منظمة الطاقة النووية الوطنية محمد إسلامي، وبحث الجانبان في سبل تعزيز التعاون الثنائية بالمجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي تصريحه خلال اللقاء، أكد إسلامي على تطوير التعاون الثنائي وتسريع وتائر تنفيذ المشاريع المشتركة؛ متطلعا بان يحقق الشعب الفنزويلي النصر وينال أهدافه المنشودة في الصمود بوجه ضغوط قوى الهيمنة.

وبدوره، أشاد نائب وزير العلوم الفنزويلي بالتقدم الذي أحرزته الجمهورية الإسلامية الإيرانية رغم "العقوبات" المفروضة عليها، وقال في لقائه اسلامي اليوم : نريد أن نحذو حذو إيران في تحويل العقوبات إلى فرص واستخدامها لتقدم البلاد.

انتهی**2054 / ح ع **



