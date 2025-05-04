بعد صاروخ اليمن.. موجة إلغاء الرحلات الدولية إلى الأراضي المحتلة

وفي أعقاب استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي أطلق من اليمن، بدأ رد فعل فوري من شركات الطيران الدولية، حيث ذكرت القناة 12 العبرية أن شركات الطيران السويسرية والأسترالية والألمانية، بما في ذلك لوفتهانزا، قررت تعليق أو إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب.

كما أعلنت شركات الطيران في سويسرا والنمسا أنها لن تقوم برحلات جوية إلى الأراضي المحتلة في الساعات القادمة.

وفي السياق، اقرت القناة 13 "الإسرائيلية"، بأن هذه القرارات اتخذت في أعقاب تزايد المخاوف بشأن أمن المطار وعجز أنظمة الدفاع الجوي التابعة للكيان الصهيوني عن اعتراض الصواريخ، وطالبت شركات الطيران بتوضيح وتقييم جديد لوضع الطيران في المنطقة.

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المصدر/ الجزيرة + وكالات



