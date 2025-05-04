٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٣٤ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85822840
T T
٠ Persons

سمات

بعد صاروخ اليمن.. موجة إلغاء الرحلات الدولية إلى الأراضي المحتلة

٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٣٤ م
رمز الخبر: 85822840
بعد صاروخ اليمن.. موجة إلغاء الرحلات الدولية إلى الأراضي المحتلة

طهران/4 أيار/ مايو/ إرنا- بعد سقوط صاروخ يمني فرط صوتين اليوم الاحد، على مطار بن غوريون في الأراضي المحتلة، ألغت شركات طيران دولية رحلاتها إلى تل ابيب الواحدة تلو الأخرى؛ وهو حدث يشير إلى أزمة حادة في أمن الطيران في سماء الأراضي المحتلة.

وفي أعقاب استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي أطلق من اليمن، بدأ رد فعل فوري من شركات الطيران الدولية، حيث ذكرت القناة 12 العبرية أن شركات الطيران السويسرية والأسترالية والألمانية، بما في ذلك لوفتهانزا، قررت تعليق أو إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب.

كما أعلنت شركات الطيران في سويسرا والنمسا أنها لن تقوم برحلات جوية إلى الأراضي المحتلة في الساعات القادمة.

وفي السياق، اقرت القناة 13 "الإسرائيلية"، بأن هذه القرارات اتخذت في أعقاب تزايد المخاوف بشأن أمن المطار وعجز أنظمة الدفاع الجوي التابعة للكيان الصهيوني عن اعتراض الصواريخ، وطالبت شركات الطيران بتوضيح وتقييم جديد لوضع الطيران في المنطقة.

انتهى**9365 / ح ع **

المصدر/ الجزيرة + وكالات


 

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .