حزب الله : موقف اليمن ‌حجة على جميع الدول والشعوب العربية

وأعتبر حزب الله في بيان اليوم الأحد، أن العملية النوعية للقوات المسلحة اليمنية التي استهدفت مطار "بن غوريون" في قلب ‌الكيان المؤقت، خارقة كل أنظمة الدفاع الصهيونية والأميركية، حطمت جبروت هذا الكيان.

وأضاف البيان : هذا الهجوم البطولي، يُؤكد مجددًا فشل العدوان الأميركي البريطاني على اليمن، وعجزه عن كسر ‌إرادة الشعب اليمني الصلبة أو دفعه للتراجع عن موقفه المشرف في مساندة غزة وفك الحصار عنها ‌وفي مواجهة حرب الإبادة التي يشنّها العدو الصهيوني بحق المدنيين الأبرياء.

ولفت حزب الله إلى، أن الموقف الثابت والراسخ للشعب اليمني العزيز وقيادته الحكيمة والشجاعة في دعم غزة وشعبها ‌المقاوم، رغم استمرار العدوان والحصار الخانق عليه هو مبعث اعتزاز وفخر لكل أحرار الأمة وهو ‌حجة على جميع الدول والشعوب العربية والإسلامية، مردفا : هذا الموقف يُحتّم على الجميع، مهما كانت الظروف، بأن ‌يُسخّروا كل ما لديهم من قدرات في سبيل مساندة غزة وأهلها.

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المصدر/المنار