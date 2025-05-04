شاهد.. مقتل جندي صهيوني بعد دهسه بشاحنة تابعة لجيش العدو

واقرت وسائل إعلام صهيونية، بأن شاحنة عسكرية تابعة للجيش، دهست عن طريق الخطأ، جنديا أثناء عملية في مستوطنة "ناحل عوز" بغلاف غزة؛ ما أدى إلى مقتله.

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