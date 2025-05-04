شاهد.. مقتل جندي صهيوني بعد دهسه بشاحنة تابعة لجيش العدو

واقرت وسائل إعلام صهيونية، بأن شاحنة عسكرية تابعة للجيش، دهست عن طريق الخطأ، جنديا أثناء عملية في مستوطنة "ناحل عوز" بغلاف غزة؛ ما أدى إلى مقتله.
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طهران/ 4 أيار/ مايو/ إرنا- لقي جندي إسرائيلي حتفه بعد أن دهسته شاحنة عسكرية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي، بغلاف غزة.
واقرت وسائل إعلام صهيونية، بأن شاحنة عسكرية تابعة للجيش، دهست عن طريق الخطأ، جنديا أثناء عملية في مستوطنة "ناحل عوز" بغلاف غزة؛ ما أدى إلى مقتله.
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