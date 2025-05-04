٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٦:٠٩ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85822874
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شاهد.. مقتل جندي صهيوني بعد دهسه بشاحنة تابعة لجيش العدو

٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٦:٠٩ م
رمز الخبر: 85822874
شاهد.. مقتل جندي صهيوني بعد دهسه بشاحنة تابعة لجيش العدو

طهران/ 4 أيار/ مايو/ إرنا- لقي جندي إسرائيلي حتفه بعد أن دهسته شاحنة عسكرية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي، بغلاف غزة.

واقرت وسائل إعلام صهيونية، بأن شاحنة عسكرية تابعة للجيش، دهست عن طريق الخطأ، جنديا أثناء عملية في مستوطنة "ناحل عوز" بغلاف غزة؛ ما أدى إلى مقتله.

انتهى**9365 / ح ع **

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