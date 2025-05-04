٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٦:٤١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85822916
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باكستان : زيارة "عراقجي" الى اسلام اباد تدل على عمق العلاقات الوثيقة بين الشعبين الايراني والباكستاني

٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٦:٤١ م
رمز الخبر: 85822916
باكستان : زيارة "عراقجي" الى اسلام اباد تدل على عمق العلاقات الوثيقة بين الشعبين الايراني والباكستاني

اسلام اباد / 4 أيار / مايو / إرنا - اعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان صدر عنها مساء اليوم الاحد، عن زيارة وزير الخارجية بالجمهورية الاسلامية الايرانية عباس عراقجي، غدا الاثنين الى اسلام اباد، ومباحثاته مع كبار المسؤولين في هذا البلد، حول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية؛ واعتبرت هذه الزيارة التي يتتم على مستوى رفيع، انها تشير الى العلاقات المعمقة والوثيقة بين شعبي البلدين.

واضاف البيان : ان كلا البلدين يؤكدان على المسؤولية المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي بجميع المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ مبينا ان الجانبين الايراني والباكستاني سيتناولان في مباحثاتهما اخر التطورات الاقليمية والدولية.

وتوقعت الخارجية الباكستانية، بأن الوزير عراقجي سيلتقى على امتداد زيارته المرتقبة يوم الاثنين الى اسلام اباد، كلا من رئيس الجمهورية اصف زرداري، ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف، ومحمد اسحاق نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية في هذا البلد.

واكمل البيان : ان ايران وباكستان، تتمتعان بعلاقات ثنائية وثيقة تضرب بجذورها في القواسم التاريخية والثقافية والدينية المشتركة؛ متطلعا بان تسهم زيارة وزير الخارجية الايراني، في تعزيز الاواصر وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين اكثر فاكثر.

انتهى ** ح ع

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