سفير باكستاني : طهران وإسلام آباد لديهما مواقف متقاربة من أجل السلام الإقليمي

وفي تصريح لمراسل ارنا من اسلام اباد، عشية الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى باكستان، نوه "تيبو"، الى الاهمية الكبيرة لهذه الزيارة في ظل المرحلة الحرجة الراهنة، وقال : نحن نقدر جهود جارتنا المهمة إيران في سياق تعزيز التفاعل والتوافق بين البلدين.

وأشار إلى المشاورات الأخيرة بين الرئيسين الإيراني والباكستاني، و وزيري خارجية البلدين، على أعقاب التوترات بين إسلام آباد ونيودلهي، قال السفير الباكستاني : إن اسلام اباد تدرك الأهمية الجيو- سياسية للمنطقة والحفاظ على مصالحها الاستراتيجية، وبينما تمارس ضبط النفس، أعلنت استعدادها لإجراء تحقيق شفاف ونزيه حول الهجوم الأخير في الهند.

كما أعرب عن قلقه إزاء ما وصفه بـ "النهج الخطير الذي تنتهجه الجارة الشرقية"، مصرحا : ان إسلام آباد تراقب الوضع عن كثب ونحن مستعدون للرد على أي مغامرة عسكرية، ولكننا نعتقد بأن هذه القضايا يجب أن تدار من خلال القنوات السياسية والدبلوماسية.

وأكد محمد مدثر تيبو، بأن باكستان ليس لها علاقة بالهجوم الأخير في باهالغام، قائلا : من المؤسف أن الهند تتهمنا باتباع نهج أحادي، مما أدى إلى توتر الوضع في جنوب آسيا.

واذ لفت الى أهمية العلاقات الوثيقة والجيدة القائمة بين جمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، قال السفير الباكستاني في طهران : إن النهج البناء والحكيم للقادة الإيرانيين يؤكد أيضًا على خفض التصعيد والحل الدبلوماسي للقضايا في جنوب آسيا.

واضاف : إن القضايا الأخرى التي تهم البلدين، بما في ذلك تطوير التعاون الثنائي، مدرجة أيضا على جدول أعمال المفاوضات بين كبار المسؤولين الإيرانيين والباكستانيين.

وتابع السفير تيبو : إن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى إسلام آباد، تتيح فرصة للبلدين الجارين من اجل التشاور حول التطورات الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

انتهی**2054 / ح ع **