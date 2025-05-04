٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٦:٥٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85822933
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وزير الخارجية الايراني يغادر الى اسلام اباد

٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٦:٥٦ م
رمز الخبر: 85822933
وزير الخارجية الايراني يغادر الى اسلام اباد

طهران / 4 أيار / مايو / إرنا - غادر وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي طهران، مساء اليوم الاحد، متوجها الى العاصمة الباكستانية اسلام اباد.

وافادت ارنا، بأن وفدا سياسيا يرافق عراقجي في هذه الزيارة؛ حيث سيلتقي كبار المسؤولين الباكستانيين؛ باحثا معهم في القضايا الثنائية، ومنها التعاون الاقتصادي والتجاري وتأمين الحدود المشتركة، فضلا عن التطورات الاقليمية والدولية.

وفي سياق متصل، اعتبرت وزارة الخارجية الباكستانية، عبر بيان صدر عنها اليوم، زيارة عراقجي الى هذا البلد، بانها تشير الى العلاقات المعمقة والوثيقة بين الشعبين الايراني والباكستاني.

واضافت : ان كلا البلدين يؤكدان على المسؤولية المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي بجميع المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ مبينة ان الجانبين الايراني والباكستاني سيتناولان في مباحثاتهما اخر التطورات الاقليمية والدولية.

انتهى ** ح ع

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