ايران تطالب المجتمع الدولي الوفاء بواجبه لوقف الصراعات في السودان

وفي تصريح له اليوم الاحد، دان بقائي الهجوم الذي استهدف المطار والمنشآت غير العسكرية في مدينة بورتسودان (شمال شرقي السودان)، كما عبر عن قلقه حيال استمرار الهجمات على المنشات الحضرية المدنية، بما في ذلك محطات الطاقة والمشافي ومراكز تحلية المياه، والمطارات غير العسكرية؛ مطالبا بوقف عمليات استهداف المدنيين.

وتطرق المتحدث باسم الخارجية، الى كارثة النزوح والمجاعة الكبيرة في السودان، مطالبا المجتمع الدولي بما في ذلك المنظمات والمحافل الدولية، بان تكون على قدر المسؤولية الموكلة اليها في وقف الصراعات وارسال المساعدات الانسانية الى الشعب السوداني.

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