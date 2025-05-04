٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٧:١٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85822943
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ايران تطالب المجتمع الدولي الوفاء بواجبه لوقف الصراعات في السودان

٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٧:١٦ م
رمز الخبر: 85822943
ايران تطالب المجتمع الدولي الوفاء بواجبه لوقف الصراعات في السودان

طهران / 4 أيار / مايو / إرنا - طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، وفي معرض الاشارة الى كارثة النزوح والمجاعة الواسعة في السودان، طالب المجتمع الدولي والمنظمات والمحافل الدولية بان تكون على قدر المسؤولية الموكلة اليها في وقف الصراعات وارسال المساعدات الانسانية الى الشعب السوداني.

وفي تصريح له اليوم الاحد، دان بقائي الهجوم الذي استهدف المطار والمنشآت غير العسكرية في مدينة بورتسودان (شمال شرقي السودان)، كما عبر عن قلقه حيال استمرار الهجمات على المنشات الحضرية المدنية، بما في ذلك محطات الطاقة والمشافي ومراكز تحلية المياه، والمطارات غير العسكرية؛ مطالبا بوقف عمليات استهداف المدنيين.

وتطرق المتحدث باسم الخارجية، الى كارثة النزوح والمجاعة الكبيرة في السودان، مطالبا المجتمع الدولي بما في ذلك المنظمات والمحافل الدولية، بان تكون على قدر المسؤولية الموكلة اليها في وقف الصراعات وارسال المساعدات الانسانية الى الشعب السوداني.

انتهى ** ح ع

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