وزير التراث الثقافي الإيراني یحضر اجتماع مجموعة الدول الثماني في مصر

واضاف سلطاني في تصريح له اليوم الاحد، بان وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الإيراني، سيلقي كلمة خلال الاجتماع هذا، والذي سيُعقد على مدى يومي 5 و6 أيار/مايو بحضور وزراء سياحة تركيا وباكستان ونيجيريا وبنغلاديش ومصر، وممثلين عن أذربيجان وماليزيا وإندونيسيا في القاهرة.

وتابع : كما سيعقد "صالحي أميري" على هامش هذا الاجتماع، مباحثات مع نظرائه، بمن فيهم وزير السياحة المصري، باحثا معه بشان تنفيذ قرار مجلس الوزراء في هذا البلد لإصدار تراخيص لزيارة السياح الإيرانيين إلى مصر.

ومن المقرر أن يتخذ وزراء السياحة خلال اجتماع مجموعة الثماني، قرارات بشأن سبل تطوير التعاون بين الدول الأعضاء، وكذلك توفير التسهيلات اللازمة من اجل تعزيز الصناعة السياحية عند الدول الأعضاء.

انتهى**9365 / ح ع **



