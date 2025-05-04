٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٢:٠١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85823096
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القوات المسلحة اليمنية: سنعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي

٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٢:٠١ ص
رمز الخبر: 85823096
القوات المسلحة اليمنية: سنعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي

طهران / 5 ايار/ مايو/ارنا- أعلنت القواتُ المسلحةُ اليمنية، أنَّها ستعملُ على فرضِ حصارٍ جويٍّ شاملٍ على العدوِّ الإسرائيليِّ من خلالِ تكرارِ استهدافِ المطاراتِ وعلى رأسِها مطارُ اللد المسمى إسرائيلياً مطارُ "بن غوريون".

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان صادر عنها مساء الاحد، أن فرض الحصار الجوي الشامل، يأتي رداً على التصعيدِ الإسرائيليِّ بقرارِ توسيعِ العملياتِ العدوانيةِ على غزةَ.

وأهابت بكافةِ شركاتِ الطيرانِ العالميةِ أخذَ ما وردَ في هذا البيانِ بعينِ الاعتبارِ منذُ ساعةِ إعلانِه ونشرهِ وإلغاءَ كافةِ رحلاتِها إلى مطاراتِ العدوِّ المجرمِ حفاظاً على سلامةِ طائراتِها وعملائِها.

وأكدت القوات المسلحة، أن اليمنَ العزيزَ الحرَّ المستقلَّ لن يقبلَ باستمرارِ حالةِ الاستباحةِ التي يحاولُ العدوُّ فرضَها من خلالِ استهدافِ البلدانِ العربيةِ كلبنانَ وسوريَّا، مؤكدًا أنَّ الأمةَ لن تخشى المواجهةَ وسترفضُ الخضوعَ والخنوعَ.

انتهى ** 2342

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