٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٢:٢٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85823104
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"حماس": إعلان اليمن فرض حصار جوي على الاحتلال يعيد الاعتبار لعمق الروابط بقضايا الأمة

٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٢:٢٩ ص
رمز الخبر: 85823104
"حماس": إعلان اليمن فرض حصار جوي على الاحتلال يعيد الاعتبار لعمق الروابط بقضايا الأمة

طهران / 5 ايار/مايو/ارنا- ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، إعلان القوات المسلحة اليمنية فرضها حصارا جويا شاملا على الاحتلال "الإسرائيلي"، ردا على نية جيش الاحتلال توسيع عملياته العدوانية في غزة.

وقالت الحركة في بيان، إن "هذا الإجراء البطولي يجسّد عمق انخراط اليمن والإخوة في أنصار الله في معركة الدفاع عن شعبنا وإسناده، في ظل هجمة صهيونية إجرامية تستهدف إبادته وتصفية قضيته".

وأضافت أن "اليمن العزيز بمواقفه المشرّفة التي تعبّر عن أصالة شعبه وشجاعة قيادته، يُعيد في هذه المعركة البطولية، الاعتبار لقِيَم الأخوة وروابط الدين والعروبة؛ والالتصاق بقضايا الأمة وشعوبها، ومقدساتها التي تئنُّ تحت وطأة احتلال همجي فاشي".

وأشارت الحركة إلى أن "تأكيد القوات المسلّحة اليمنية، عدم قبول اليمن الحرّ استباحة الاحتلال للأراضي العربية خصوصاً في لبنان وسوريا، هو تأكيدٌ مسؤولٌ على وحدة المصير، وضرورة توحيد الجهود للتصدي للمخططات الصهيونية الخطيرة التي تستهدف الأمة برمّتها".

وجددت نداءها إلى الأمتين العربية والإسلامية بمكوّناتها كافة، "للانخراط في معركة الدفاع عن الأمة واستقلالها، ومواجهة مشاريع الاحتلال الفاشي، والعمل لاقتلاعه عن كل الأراضي العربية المحتلة".

انتهى ** 2342

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