أنصارالله يحذر شركات الطيران من التعامل مع مطار "بن غوريون"

وقال نصرالدين عامر إننا نشيد بتصرفات الدول وشركات الطيران التي ألغت حتى الآن رحلاتها إلى المطار، وندعو شركات الطيران والدول الأخرى إلى اتباع هذا السلوك الحكيم والآمن.

وفي إشارة إلى التهديدات الشديدة التي يوجهها المحتلون لليمن، قال: لا نلتفت إلى هذه التهديدات. لو أردنا أن نخاف لما دعمنا غزة منذ البداية. إن التهديدات لن تؤدي إلى شيء، والإجراء الوحيد المفيد هو وقف الحرب في غزة. لا يمكننا أن نتسامح مع استمرار القتل والإبادة الجماعية في غزة.

من جهته، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد "يحيى سريع"، في بيان نقله التلفزيون أمس الأحد مسؤولية الجماعة اليمنية عن إطلاق صاروخ على المطار "بن غوريون".

وحذر سريع شركات الطيران بأن المطار لم يعد آمنا للسفر الجوي.

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المصدر: وكالة شهاب