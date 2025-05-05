خبير عسكري أردني: صاروخ اليمن يحمل رسائل عسكرية وسياسية خطيرة

وقال نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية الأسبق الفريق "قاصد محمود"، في تصريح صحفي خاص لوكالة "شهاب" أن "هذا الصاروخ يثبت من جديد الحضور الفعّال لليمن في معادلة الصراع، وقدرتها على تنفيذ تهديداتها بدقة عالية، رغم المسافات البعيدة".

ولفت إلى أن الضربة الأخيرة تؤكد فشل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية والأمريكية على حد سواء، رغم اعتماد الكيان الصهيوني على خمس طبقات متقدمة من أنظمة الاعتراض.

وأضاف أن وصول الصاروخ إلى أحد أكثر الأهداف حساسية، مطار "بن غوريون"، يحمل دلالة مزدوجة: الأولى عملياتية تؤكد اختراق الدفاعات الجوية، والثانية معنوية تؤثر مباشرة على صورة "إسرائيل" الدولية، وعلى ثقة المستثمرين وشركات الطيران التي بدأت بتعليق رحلاتها إلى المطار.

وأشار إلى أن الهجمات تحمل رسائل مباشرة إلى واشنطن وتل أبيب بأن الحل العسكري لم يعد مجديا، وأن الاستمرار في العدوان على غزة ستكون له تبعات تتجاوز حدود فلسطين.

كما نبه إلى أن تكرار مثل هذه الضربات قد يدفع نحو تصعيد إقليمي أكبر، وربما يضع الولايات المتحدة في مواجهة خيارات صعبة، خصوصا في ظل مفاوضاتها الحالية مع إيران.

وختم محمود بأن الضربة تمثل ضغطا حقيقيا على صانع القرار الإسرائيلي، وتهدد الأمن الداخلي والاقتصادي لـ"إسرائيل"، كما تشكل رسالة سياسية للمنطقة والعالم بأن موازين الردع قد بدأت بالتغير فعليا.



انتهى**3276

المصدر: وكالة شهاب

