الدبلوماسية الثقافية هي المفتاح لتحسين العلاقات الايرانية-المصرية

وبالاشارة إلى الحضور الرسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الاجتماع الـ 4 لوزراء السياحة بمجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) الذي تستضيفه مصر، وضمن مداخلة تلفزيونية صباحية له اليوم الاثنين، وفي معرض شرحه لأبعاد وأهداف زيارته لمصر، أكد وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الايراني "رضا صالحي أميري" على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية مصر العربية في مجال السياحة.

ونوّه صالحي اميري بالمكانة المتميزة لمجموعة الثماني كآلية فعّالة لتعميق التعاون بين مجموعة الدول الثماني النامية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والبيئية والسياحية فيما بينها.

وبيّن وزير التراث الثقافي الايراني بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الاجتماع، تسعى إلى تفعيل قدرات التعاون متعدد الأطراف وتعزيز الدبلوماسية الثقافية مع الدول الأعضاء، بما في ذلك تركيا وباكستان، وخاصة مصر، بحيث تم إرساء أسس تشكيل أفق جديد للعلاقات الثنائية في اللقاء الاستراتيجي بين رئيسي إيران ومصر في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، والآن، بهدف تفعيل هذا النهج، يتم التركيز وبشكل رئيسي على تطوير التعاون السياحي بين البلدين.

كما اعلن أيضا عن سعي الجمهورية الإسلامية الإيرانية لرسم خارطة طريق لتطوير دبلوماسية ثقافية نشطة تتمحور حول السياحة، موضحا بان المستوى الثاني من التعاون سيكون مخصصا لقضية الاستثمار المشترك من اجل تطوير البنية التحتية السياحية.

هذا، واضاف صالحي اميري بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى إلى تعزيز مكانتها في الاتجاهات الإقليمية والعالمية الجديدة من خلال تقديم إطار جديد في مجال التفاعلات التكنولوجية في السياحة.

انتهى**ر. م