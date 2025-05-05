وزیر العلوم: الرأي العام العالمي لا يعترف بالکیان الصهيوني

وأضاف "حسين سيمائي صراف" اليوم الاثنين في الدورة السادسة لملتقى الإمام الرضا (ع) العالمي في مشهد: إن وجود الأمة هو أحد عناصر تشكيل الدولة وهو ما لا يمتلكه الکیان الصهيوني حتى الآن، في حين أن الشعب الفلسطيني هو أمة في وطنه أو أينما كان.

وتابع: إن الکیان الصهيوني المحتل المدعوم من الاستکبار انتهك كل معايير حقوق الإنسان وهناك إجماع عالمي ضده".

وقال وزير العلوم: إن المآسي التي تحدث في غزة لا تطاق ونسأل الله أن يمنح المسلمين المزيد من الحماس والوحدة والقدرة من أي وقت مضى لمعاقبة هذا الکیان المحتل واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم من هذا الكيان الغاصب وغير الشرعي.

وتزامنا مع عشرة الكرامة ( الفترة الممتدة من ولادة السيدة فاطمة المعصومة(ع) حتى ولادة ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا (ع)، انطلقت فعاليات مؤتمر الإمام الرضا (ع) العالمي السادس في الحرم الرضوي الشریف اليوم الاثنين 5 أیار/مايو 2025، برعاية المنظمة العلمية والثقافية في العتبة الرضوية المقدسة ومن المقرر ان يحضر رئيس الجمهورية في هذا المؤتمر.

ویشاک فی هذا المؤتمر الذي يستمر حتى غدا الثلاثاء جمع من العلماء و نخب العالم الاسلامي من 21 دولة.

انتهی**1426