وزير التراث الثقافي الإيراني: العلاقات السياحية بين إيران ومصر تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاستراتيجي

وأوضح صالحي أميري، اليوم الاثنین 5 ايار/مايو لدى وصوله إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع الرابع لوزراء السياحة، في لقاء مع الصحفيين، ثمة أبعاد جديدة باتت متوفرة للتعاون بين إيران ومصر في مجالات السياحة والحرف اليدوية.

وأكد: إن تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والثقافية وخاصة السياحية مدرج على جدول أعمال الحكومة الإيرانية وقال: هدفنا الرئيسي من هذه الرحلة هو توسيع التعاون في المجالات التي يمكن أن تخدم مصالح البلدين بطريقة متخصصة واستراتيجيّة وفتح آفاق جديدة للتعاون.

وقال في إشارة إلى اللقاء بين الرئيس الإيراني والرئيس المصري: بعد لقاء العام الماضي، بدأت مرحلة جديدة في العلاقات الإيرانية المصرية وهو ما سيفتح آفاقاً جديدة في التفاعلات بين البلدين، وخاصة في مجال السياحة.

وتابع مشيراً إلى أهمية التبادل الثقافي والحضاري بين البلدين، وقال: "مصر، باعتبارها من الدول الرائدة في تاريخ الحضارة الإسلامية والعالم العربي، لديها الكثير من القدرات التاريخية والثقافية التي يمكن أن تكون جذابة للغاية للشعب الإيراني" کما تتمتع إيران بإمكانات واسعة يمكن أن تكون جذابة للسياح المصريين.

وتابع بالإشارة إلى قضية الدبلوماسية الثقافية والسياحة، "إن الحكومة الإيرانية، ومن منطلق الدعم الجدي لتوسيع العلاقات السياحية مع مختلف دول العالم وضعت على جدول الأعمال خططا لتطوير العلاقات السياحية مع دول العالم خاصة مصر". وبفضل الإرادة الموجودة على أعلى مستوى في الحكومة، فإننا نسعى إلى استغلال كل الإمكانات لخلق تعاون مستدام في مجال السياحة.

وأشار صالحي أميري إلى أن "العلاقات الإيرانية المصرية في العصر الجديد تتمتع بآفاق إيجابية للغاية، ونظراً للقواسم الثقافية والتاريخية المشتركة العديدة بين البلدين، فإنها يمكن أن تصبح نموذجاً للتعاون الناجح بين بلدان العالم الإسلامي".

ويواصل وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الايراني زيارته للقاهرة، وسيشارك في لقاءات مختلفة مع مسؤولين من تركيا وأذربيجان ومصر لتوسيع التعاون في مجالات السياحة والحرف اليدوية، وخاصة في إطار منظمة (D-8) وتوفير أرضية جديدة للتفاعلات الاقتصادية والثقافية بين هذه الدول.

وتعتبر هذه الزیارة، التي تمت في إطار الدبلوماسية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وبدعوة رسمية من الحكومة المصرية، مقدمة لحضور إيران الفاعل في أحد أهم المحافل السياحية متعددة الأطراف في العالم الإسلامي.

وتعقد القمة في القاهرة اليوم الاثنین 5 ایار وغدا 6 ایار بمشاركة وزراء السياحة من الدول العشرين الأعضاء، بما في ذلك تركيا وباكستان وبنجلاديش ونيجيريا ومصر، إلى جانب ممثلين من ماليزيا وإندونيسيا وأذربيجان.

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