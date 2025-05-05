٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٢:٠١ م
رمز الخبر: 85823620
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يمنع إدخال تطعيمات شلل الأطفال إلى قطاع غزة

٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٢:٠١ م
رمز الخبر: 85823620
وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يمنع إدخال تطعيمات شلل الأطفال إلى قطاع غزة

طهران/ 5 أيار/مايو/إرنا- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الاحتلال لايزال يمنع إدخال تطعيمات شلل الأطفال إلى قطاع غزة، وأكثر من 16 ألف طفل استشهدوا جراء اعتداءات الاحتلال حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الاثنين، أن الاحتلال الصهيوني لم يكتف باستهداف المدنيين بأسلحة الفتاكة بل يجوع أكثر من مليوني إنسان في القطاع.

وأضافت: إن أطفال القطاع يقتلون مرتين وقد بلغ عدد الشهداء منهم أكثر من 16 ألفا.

وتابعت الوزراة أن الكيان الصهيوني يحرم الأطفال والأمهات الحوامل من كل مستلزمات الرعاية الطبية.

وأوضحت أن الاحتلال لا يزال يمنع إدخال تطعيمات شلل الأطفال ما يهدد جهود مكافحة المرض.

وأشارت الوزارة إلى أن ارتفاع عدد الوفيات من الأطفال نتيجة سوء التغذية إلى 57.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية إن أطفال القطاع أصبحوا بلا مأوى ويعيشون أوضاعا كارثية في أماكن النزوح.

وقالت إننا نجدد نداءنا العاجل لأحرار العالم بأن إنقاذ أطفال غزة ليس خيارا بل واجب إنساني عاجل.

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المصدر: الجزيرة 

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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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