وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يمنع إدخال تطعيمات شلل الأطفال إلى قطاع غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الاثنين، أن الاحتلال الصهيوني لم يكتف باستهداف المدنيين بأسلحة الفتاكة بل يجوع أكثر من مليوني إنسان في القطاع.

وأضافت: إن أطفال القطاع يقتلون مرتين وقد بلغ عدد الشهداء منهم أكثر من 16 ألفا.

وتابعت الوزراة أن الكيان الصهيوني يحرم الأطفال والأمهات الحوامل من كل مستلزمات الرعاية الطبية.

وأوضحت أن الاحتلال لا يزال يمنع إدخال تطعيمات شلل الأطفال ما يهدد جهود مكافحة المرض.

وأشارت الوزارة إلى أن ارتفاع عدد الوفيات من الأطفال نتيجة سوء التغذية إلى 57.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية إن أطفال القطاع أصبحوا بلا مأوى ويعيشون أوضاعا كارثية في أماكن النزوح.

وقالت إننا نجدد نداءنا العاجل لأحرار العالم بأن إنقاذ أطفال غزة ليس خيارا بل واجب إنساني عاجل.

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المصدر: الجزيرة