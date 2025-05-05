عراقجي يوضح الأهداف الرئيسية لزيارته باكستان

وبعد لقائه نظيره الباكستاني وعقد محادثات بحضور وفدين من البلدين في إسلام آباد،وردا على سؤال وكالة إرنا حول اهداف هذه الزيارة، اوضح عراقجي ان زيارته تتمحور حول ثلاثة أهداف رئيسية،اولا مراجعة آخر الأوضاع في المنطقة والمستجدات بين الهند وباكستان.

واضاف عراقجي :إن الهند وباكستان دولتان صديقتان للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبطبيعة الحال فإن باكستان بلد جارة وشقيق لنا، وكنا مهتمين بالتعرف على مواقف أصدقائنا في باكستان قبل السفر إلى الهند.

وبالعودة الى اهداف الزيارة، اشار عراقجي ثانيا ،وفي لقاء مع أصدقاء باكستانيين أطلعناهم على آخر مستجدات المفاوضات الايرانية-الامريكية غير المباشرة.

وتابع وزير الخارجية الايرانية: اما الهدف الآخر هو استعراض العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان، وخاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، والتي بحثناها وسنواصل متابعتها في اجتماعات مستقبلية.

هذا، ومن المقرر أيضا أن يلتقي وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ووفد رفيع المستوى من الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الرئيس ورئيس الوزراء الباكستانيین اليوم.

انتهى**ر.م