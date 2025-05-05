٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٤:١١ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85823819
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رئيس الجمهورية يصل إلى مدينة مشهد المقدسة شمال شرقي البلاد

٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٤:١١ م
رمز الخبر: 85823819
رئيس الجمهورية يصل إلى مدينة مشهد المقدسة شمال شرقي البلاد

طهران /5 أيار/ مايو/ إرنا- وصل الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان" إلى مدينة مشهد (بمحافظة خراسان الرضوية - شمال شرقي البلاد)، لزيارة الرضوية الرضوية المباركة، وحضور الجلسة الافتتاحية لـ "مؤتمر الإمام الرضا" (عليه السلام) العالمي الذي يعقد في نسخته السادسة.

ولدى وصوله، اليوم الاثنين، إلى مطار الشهيد "هاشمي نجاد" في مدينة مشهد المقدسة، كان في استقباله "غلام حسين مظفري" محافظ خراسان الرضوية ومسؤولين آخرين في هذه المحافظة.

ومن المقرر أن يدلي الرئيس الإيراني بتصريح خلال جلسة افتتاح المؤتمر العالمي بعنوان "الإمام الرضا (ع)" في مشهد المقدسة، وايضا رعاية مراسم إزاحة الستار عن اصدارات مركز "الرضا" للنشر، بما في ذلك كتاب "عالم الأسرة" المترجم إلى اللغة الصربية، وكتاب "مناظرات الإمام الرضا (ع) مع علماء اليهود والمسيحيين".

وخلال هذه الزيارة سيحضر الرئيس "بزشكيان" أيضا، ندوة "العدالة والتحول في التعليم" التي ستقام بقاعة مؤتمرات العتبة الرضوية المقدسة.

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