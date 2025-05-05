رئيس الجمهورية يصل إلى مدينة مشهد المقدسة شمال شرقي البلاد

ولدى وصوله، اليوم الاثنين، إلى مطار الشهيد "هاشمي نجاد" في مدينة مشهد المقدسة، كان في استقباله "غلام حسين مظفري" محافظ خراسان الرضوية ومسؤولين آخرين في هذه المحافظة.

ومن المقرر أن يدلي الرئيس الإيراني بتصريح خلال جلسة افتتاح المؤتمر العالمي بعنوان "الإمام الرضا (ع)" في مشهد المقدسة، وايضا رعاية مراسم إزاحة الستار عن اصدارات مركز "الرضا" للنشر، بما في ذلك كتاب "عالم الأسرة" المترجم إلى اللغة الصربية، وكتاب "مناظرات الإمام الرضا (ع) مع علماء اليهود والمسيحيين".

وخلال هذه الزيارة سيحضر الرئيس "بزشكيان" أيضا، ندوة "العدالة والتحول في التعليم" التي ستقام بقاعة مؤتمرات العتبة الرضوية المقدسة.

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