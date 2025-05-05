٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٤:٥٧ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85823878
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رئيس الجمهورية يزور والدة الشهيد "رئيسي" في مدينة مشهد المقدسة

٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٤:٥٧ م
رمز الخبر: 85823878
رئيس الجمهورية يزور والدة الشهيد "رئيسي" في مدينة مشهد المقدسة

طهران /5 أيار/ مايو/ إرنا- زار الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان" لدى وصوله إلى مدينة مشهد المقدسة (بمحافظة خراسان رضوي - شمال شرقي البلاد)، زار منزل والدة الشهيد آية الله إبراهيم رئيسي في هذه المدينة المقدسة.

وفي عشية الذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس الشهيد آية الله سيد إبراهيم رئيسي، زار الرئيس "بزشكيان" منزل عائلة الشهيد في مشهد للاطمئنان على صحة والدته الكريمة.

وخلال هذه الزيارة، حيّا الرئيس الإيراني الشهيد آية الله رئيسي؛ مشيدا بـ "المكانة الرفيعة لوالدته الفاضلة التي قدمت للثورة الإسلامية ابنا مجاهدا وخادما لشعبه".

يذكر أن الرئيس بزشكيان وصل اليوم الاثنين إلى مدينة مشهد المقدسة، لزيارة العتبة الرضوية المباركة، وحضور الجلسة الافتتاحية لـ "مؤتمر الإمام الرضا" (عليه السلام) العالمي الذي يعقد في نسخته السادسة.

انتهى**9365 / ح ع **

 

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