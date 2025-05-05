٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٦:٠٨ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85823950
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عقب سقوط الصاروخ اليمني على مطار "بن غوريون"\

شركات الطيران العالمية تواصل وقف رحلاتها لـ "إسرائيل"

٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٦:٠٨ م
رمز الخبر: 85823950
شركات الطيران العالمية تواصل وقف رحلاتها لـ "إسرائيل"

طهران/ 5 أيار/ مايو/ إرنا- عقب الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات اليمنية، يوم الأحد، على مطار اللد (بن غوريون) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تواصل شركات الطيران الدولية وقف رحلاتها إلى تل أبيب حيث زاد المخاوف بشأن سلامة الرحلات الجوية نحو الأراضي المحتلة.

وبعد مرور أكثر من 24 ساعة على سقوط الصاروخ اليمني في مطار "بن غوريون"، لا تزال المخاوف بشأن سلامة المجال الجوي قائمة، وعلقّت شركات الطيران الدولية رحلاتها إلى تل أبيب.

وألغت شركة الطيران الإسبانية "إير أوروبا" رحلاتها من مدريد إلى تل أبيب ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي يشهد فيه المجال الجوي للكيان الصهيوني وضعا حرجا بسبب تصاعد التهديدات الأمنية.

كما أذعنت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، بقرار مماثل اتخذته شركة الطيران الأمريكية "دلتا إيرلاينز" للنقل الجوي الكبرى، والتي أعلنت اليوم تعليق جميع رحلاتها إلى "تل أبيب"، عقب سقوط صاروخ أطلق من اليمن بالقرب من مطار بن غوريون الدولي.

وفي سياق متصل، أوقفت عشرات الشركات الجوية الدولية رحلاتها إلى الأراضي المحتلة أمس أيضا.

انتهى**9365 / ح ع **

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المصدر/ وكالة سما

 

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