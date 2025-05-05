شركات الطيران العالمية تواصل وقف رحلاتها لـ "إسرائيل"

وبعد مرور أكثر من 24 ساعة على سقوط الصاروخ اليمني في مطار "بن غوريون"، لا تزال المخاوف بشأن سلامة المجال الجوي قائمة، وعلقّت شركات الطيران الدولية رحلاتها إلى تل أبيب.

وألغت شركة الطيران الإسبانية "إير أوروبا" رحلاتها من مدريد إلى تل أبيب ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي يشهد فيه المجال الجوي للكيان الصهيوني وضعا حرجا بسبب تصاعد التهديدات الأمنية.

كما أذعنت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، بقرار مماثل اتخذته شركة الطيران الأمريكية "دلتا إيرلاينز" للنقل الجوي الكبرى، والتي أعلنت اليوم تعليق جميع رحلاتها إلى "تل أبيب"، عقب سقوط صاروخ أطلق من اليمن بالقرب من مطار بن غوريون الدولي.

وفي سياق متصل، أوقفت عشرات الشركات الجوية الدولية رحلاتها إلى الأراضي المحتلة أمس أيضا.

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المصدر/ وكالة سما



