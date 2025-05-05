٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٦:٤٥ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85823976
T T
٠ Persons

سمات

الرئيس الإيراني : نسعى إلى تعزيز الوحدة والأخوة مع جيراننا

٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٦:٤٥ م
رمز الخبر: 85823976
الرئيس الإيراني : نسعى إلى تعزيز الوحدة والأخوة مع جيراننا

طهران /5 أيار/ مايو/ إرنا- قال الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان" : نحن نسعى إلى تعزيز الوحدة والأخوة مع جيراننا، وليس لدينا أي خصومة معهم.

وأفادت وكالة "إرنا" بأن الرئيس "بزشكيان" أكد اليوم الاثنين خلال كلمة له امام اجتماع مجلس خبراء القيادة في ايرام، اكد "ضرورة الحفاظ على الوحدة والتلاحم داخل البلاد وبين المسلمين؛ مصرحا : نحن قادرونن بوحدتنا، على حل جميع المشاكل، داعيا الى تجنب أي عمل يخل بهذا التلاحم، وانتهاح مسار الإصلاح بدل المواجهة.

وتابع الرئيس بزشكيان : إن الشعب الذي يعيش في هذا البلد، وبغض النظر عن اعراقهم وجنسهم ومعتقداتهم، لديهم الحق في ان يلقوا تعاملا قائما على اساس الحق والعدالة من جانب  الحكومة.

يتبع...**9365 / ح ع 

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .