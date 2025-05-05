رئيس وزراء باكستان يؤكد على التعاون الوثيق مع ايران لدعم السلام الاقليمي

وافاد مراسل "ارنا" في اسلام اباد، نقلا عن مكتب رئاسة وزراء باكستان، بان شريف استقبل عصر اليوم الاثنين، وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي" والوفد المرافق له؛ بحضور وزير الدفاع محمد اصف، ومحمد اسحاق دار نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية باكستان.

واستهل رئيس الوزراء الباكستاني حديثه في هذا اللقاء، بتقديم العزاء الى ايران حكومة وشعبا، في ضحايا حادث ميناء الشهيد رجائي (جنوب ايران)، كما عبر عن تضامنه مع عائلات الضحايا، وتمنى للمصابين بالشفاء.

وحمّل شريف، وزير الخارجية الايراني تحياته الحارة الى سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي خامنئي، ورئيس الجمهورية الاسلامية الدكتور مسعود بزشكيان.

ومضى الى القول : ان باكستان تولي اهمية كثيرة الى علاقاتها العريقة والاخوية والتاريخية مع ايران؛ واكد على ارادة بلاده في اقامة تعاون وثيق بين البلدين خدمة للسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وفي جانب اخر من تصريحاته خلال اللقاء مع عراقجي اليوم، عبر شريف عن مخاوف باكستان الجادة فيما يخص التوترات القائمة بمنطقة جنوب اسيا منذ حادثة باهلغام في الهند؛ كما نفى بقوة اي محاولة ترمي الى ربط باكستان بهذه الحادثة دون تقديم أي دليل على ذلك.

واستطرد قائلا : ان باكستان اقترحت بفتح تحقيق دولي "شفاف، محايد وموضوعي" للكشف عن الحقائق الخافية وراء هذا الحادث.

انتهى ** ح ع