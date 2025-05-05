٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٧:٣١ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85824026
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إيران وباكستان تدينان استمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد أهالي غزة

٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٧:٣١ م
رمز الخبر: 85824026
إيران وباكستان تدينان استمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد أهالي غزة

طهران /5 أيار/ مايو/ إرنا- دان الرئيس الباكستاني "آصف علي زرداري" ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية "عباس عراقجي"، خلال لقائهما في إسلام آباد، استمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد أهالي غزة وناقشا خلال هذا اللقاء العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وأفادت وكالة "إرنا" نقلا عن الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية في باكستان، أن "زرداري" استقبل اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي في إسلام آباد، الوزير "عراقجي" والوفد المرافق.

وتبادل الرئيس الباكستاني ووزير الخارجية الإيراني، بحسب المصدر ذاته، وجهات النظر حول تطوير العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان، وكذلك التطورات الأمنية في المنطقة.

وأشار "زرداري" في هذا اللقاء، إلى أهمية تعاون البلدين لتعزيز السلام والازدهار في المنطقة؛ لافتا الى أن إيران وباكستان تتمتعان بعلاقات تاريخية وأخوية.

وأعرب الرئيس الباكستاني عن قلقه بشأن ما وصفه بالمواقف العدوانية للهند؛ مؤكدا على التزام إسلام آباد بالحوار والدبلوماسية.

انتهى**9365 / ح ع **

 

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