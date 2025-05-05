٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٧:٣٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85824038
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قائد الثورة يزور اية الله نوري همداني في المستشفى

٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٧:٣٦ م
رمز الخبر: 85824038
قائد الثورة يزور اية الله نوري همداني في المستشفى

طهران / 5 أيار / مايو / إرنا - قام قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي خامنئي، عصر اليوم الاثنين، بزيارة المرجع الديني اية الله حسين نوري همداني؛ في احد مستشفيات طهران.

وافادت ارنا، بأن سماحة قائد الثورة عاد اليوم، اية الله نوري همداني الذي يرقد في احد مشافي طهران، وتفقد عن كثب سير العلاج المخصص لهذا المرجع الديني الجليل.

انتهى ** ح ع

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