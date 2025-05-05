قائد الثورة يزور اية الله نوري همداني في المستشفى

وافادت ارنا، بأن سماحة قائد الثورة عاد اليوم، اية الله نوري همداني الذي يرقد في احد مشافي طهران، وتفقد عن كثب سير العلاج المخصص لهذا المرجع الديني الجليل.

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