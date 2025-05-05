حماس ترفض آلية تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ابتزاز سياسي

وأوضحت الحركة في بيان لها اليوم الاثنين : نرفض بشدة تحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز سياسي.. الآلية المطروحة تمثل خرقاً للقانون الدولي وتنصلاً من التزامات الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف.

وحمّلت حماس، الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، والذي أحكمت محاصرته في الثاني من مارس / آذار الماضي.

وكشفت مصادر تابعة للعدو الصهيوني، الاثنين، أن مجلس الوزراء الأمني في "إسرائيل" اقرّ خطة تشمل السيطرة على قطاع غزة، كما وافق على ما وصفه "إمكان توزيع المساعدات الإنسانية"؛ الامر الذي رفضته حماس واعتبرته ابتزازا سياسيا وخرقا للقانون الدولي.

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