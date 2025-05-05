٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٨:٤٣ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85824067
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حماس ترفض آلية تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ابتزاز سياسي

٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٨:٤٣ م
رمز الخبر: 85824067
حماس ترفض آلية تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ابتزاز سياسي

طهران /5 أيار/ مايو/ إرنا- أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، رفضها للخطة "الإسرائيلية" الجديدة حول إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة؛ معتبرة أن الكيان يستخدمها كأداة "ابتزاز سياسي" في الحرب الدائرة منذ أكثر من عام ونصف.

وأوضحت الحركة في بيان لها اليوم الاثنين : نرفض بشدة تحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز سياسي.. الآلية المطروحة تمثل خرقاً للقانون الدولي وتنصلاً من التزامات الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف.

وحمّلت حماس، الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، والذي أحكمت محاصرته في الثاني من مارس / آذار الماضي.

وكشفت مصادر تابعة للعدو الصهيوني، الاثنين، أن مجلس الوزراء الأمني في "إسرائيل" اقرّ خطة تشمل السيطرة على قطاع غزة، كما وافق على ما وصفه "إمكان توزيع المساعدات الإنسانية"؛ الامر الذي رفضته حماس واعتبرته ابتزازا سياسيا وخرقا للقانون الدولي.

انتهى**9365 / ح ع **

 

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