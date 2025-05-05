٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٢:٣١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85824212
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إيران تدين العدوان الصهيوني على اليمن

٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٢:٣١ ص
رمز الخبر: 85824212
إيران تدين العدوان الصهيوني على اليمن

طهران / 6 ايار/مايو/ارنا- أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي بشدة العدوان العسكري الصهيوني على ميناء الحديدة والبنية التحتية اليمنية الأخرى، ووصفه بانه جريمة صارخة وانتهاك سافر لمبادئ وقواعد القانون الدولي.

وأشار بقائي في تصريحه فجر اليوم الثلاثاء إلى أن هجمات الكيان الصهيوني على الموانئ والمنشآت الصناعية والسكنية في اليمن تتم بدعم ومشاركة الولايات المتحدة، ووصف هذه الاعتداءات بأنها انتهاك صارخ للقانون وخرق لمبادئ وأسس ميثاق الأمم المتحدة في احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للدول، ودعا إلى التعبئة والتحرك الفعال من قبل المجتمع الدولي ودول المنطقة لوقف عملية القتل والتدمير التي تقوم بها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في الدول الإسلامية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن الطريقة الوحيدة لمنع انتشار انعدام الأمن في المنطقة هي وقف الإبادة الجماعية وجرائم الكيان الصهيوني في غزة ووضع حد لإفلات مجرمي الكيان الصهيوني من العقاب".

انتهى ** 2342

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