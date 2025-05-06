وزيرة الطرق الإيرانية تتوجه إلى الدوحة

وأعلن رئيس مركز الشؤون الدولية بوزارة الطرق و بناء المدن"أمين ترفع"، أن وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية تتوجه إلى الدوحة اليوم الثلاثاء في زيارة تستغرق يوما واحدا، وقال: من المقرر أن تلتقي خلال الزيارة مع وزير المواصلات القطري "محمد بن عبد الله آل ثاني".

وقال ترفع إن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات النقل الجوي والبنية التحتية للنقل والموانئ والشحن.

وأضاف: من أهم محاور المحادثات فی هذه الزيارة هي تطوير ميناء دير، وزيادة التعاون في مجال النقل بين ميناء بوشهر وموانئ قطر، وإنشاء خطوط شحن جديدة للبضائع والركاب، وتوقيع اتفاقية النقل البري الدولي بين البلدين، والتعاون في بناء وتطوير البنية التحتية للنقل والعبور على شكل ممرات الشمال والجنوب، وعشق آباد، وتركيا وإيران وقطر.

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