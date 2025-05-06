وزير التراث الثقافي والسياحة الإيراني يلتقي نظيره المصري

وأقام وزير السياحة والآثار المصري "شريف فتحي"، أمس الإثنين، "مأدبة عشاء" بالمتحف المصري الكبير، على شرف وزراء السياحة ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة للدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، الذي تستضيفه مصر في إطار رئاستها الحالية للمنظمة خلال الفترة من مايو 2024 وحتى ديسمبر 2025.

ویزور وزير التراث الثقافي والسياحة الإيراني القاهرة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع لوزارء السياحة للدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، وحضر المأدبة الرسمية لنظيره المصري "شريف فتحي"، التي أقيمت في المتحف المصري الكبير الليلة الماضية.

وأكد الجانبان خلال المأدبة، على القواسم الثقافية والتاريخية المشتركة، كما بحثا توسيع التعاون في مجالات المعارض المشتركة، وتبادل المعرفة التقنية، وتطوير السياحة الثقافية.

وأشار وزير التراث الثقافي إلى الدور التاريخي لإيران ومصر في تشكيل الحضارة العالمية، مؤكدا على أهمية التفاعل المستمر بين المؤسسات الثقافية في البلدين.

بدوره، رحب وزير السياحة والآثار المصري بالسادة الحضور، معربا عن سعادته باستضافتهم في أحد أبرز المعالم الثقافية والحضارية في مصر، مشيرا إلى أن المتحف المصري الكبير يعد أحد أبرز المشاريع الثقافية والحضارية والسياحية في مصر.

وسيلقى وزير التراث الثقافي الإيراني كلمة اليوم الثلاثاء، خلال الاجتماع الرسمي لوزراء السياحة في الدول الإسلامية الاعضاء في منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، كما سيعقد اجتماعا ثنائيا مع أمين عام المنظمة بعد ظهر اليوم.

ومن المقرر أن يجتمع صالحي أميري مع وزراء السياحة في هذه المنظمة ويناقش معهم المشاريع المشتركة وتطوير البنية التحتية للتعاون المشترك.

تجدر الإشارة إلى ان ، المتحف المصري الكبير يعد تحفة معمارية متحفية معاصرة وكنز لا مثيل له من آثار الحضارة القديمة، أحد أعظم المشاريع الثقافية في العالم، وهو تجسيد للأهمية التاريخية والثقافية التي تحظى به مصر، وسيتم افتتاحه رسميا هذا الصيف الجاري.

وقد أصبحت المجموعة، التي تستخدم أحدث التقنيات في حفظ وعرض القطع الأثرية القديمة، نموذجاً عالمياً لحفظ وتمثيل التراث الحضاري.

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